الديوانية.. هروب متهم من أمام محكمة استئناف القادسية وغرق عنصر أمن لاحقه

2022/06/12 | 14:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على متهم فر من أمام المحكمة في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن متهماً تمكن من الهروب من أمام محكمة استئناف القادسية وسط محافظة الديوانية، وعلى اثر ذلك قام احد عناصر الامن بملاحقته حتى غرق في نهر الديوانية الموجود بالقرب من المحكمة.

وأضاف المصدر أن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهم الهارب وتسليمه للجهات المختصة، مبينا أن لاتزال الشرطة النهرية تبحث عن جثة عنصر الامن الغريق.

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