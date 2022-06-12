جولة ثالثة من المحادثات.. الليبيون يحاولون وضع إطار دستوري للانتخابات

2022/06/12 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد مسؤولون ليبيون إلى العاصمة المصرية، الأحد، لإجراء جولة ثالثة من المحادثات بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالانتخابات.

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