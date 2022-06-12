2022/06/12 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، زي كلاسيكو العراق بين فريقي الزوراء والقوة الجوية المقرر اقامتها يوم غد.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المؤتمرُ الفني لمباراةِ فريقي القوة الجويّة والزوراء في الدور ربع النهائي لبطولةِ الكأس للموسم 2021/2022، اقيم اليوم في مقرّ الاتحاد بحضور النائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي وممثلي الفريقين والأجهزة الأمنيّة والحكام".

وتم الاتفاق على أن يرتدي فريقُ القوة الجويّة اللون الأزرق الكامل وحارس المرمى الأسود الكامل، بينما يرتدي فريق الزوراء الأبيض الكامل وحارس المرمى الأخضر الفاتح.

وقال النائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار خلال المؤتمرُ "نطمحُ إلى أن تظهر المباراةُ بأفضل صورةٍ من جميع الجوانب الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة التي تعكس الوجهَ المُشرق لكرتنا".

وأضافَ أنه "بتعاونِ الجميع نقطفُ ثمارَ النجاح بقيادةِ المباراة إلى برِ الأمان من خلال تعاونِ الإدارات واللاعبين والجمهور الذي عوّدنا دائماً على أن يكون بالموعدِ ويسهم بإضافةِ الجمالية في المدرجاتِ وتشجيع اللاعبين بطريقةٍ تحفزهم للأفضل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد زي كلاسيكو العراق غدا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد زي كلاسيكو العراق غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).