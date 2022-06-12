مشكلة إدارية تؤخر عودة المنتخب الأولمبي إلى بغداد

2022/06/12 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الاولمبي بكرة القدم، مشكلة إدارية تؤخر عودته من اوزباكستان إلى العاصمة بغداد.وقال مراسل “إيرث نيوز” إن وفد المنتخب الأولمبي يواجه مشكلة إدارية تؤخر عودته من مقر إقامته في العاصمة الاوزبكية طشقند إلى العاصمة بغداد.وبين ان وفد المنتخب يتوجب عليه مغادرة الفندق المقيم به مساء اليوم، لكن تأخر الحصول على […]

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