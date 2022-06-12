تحمل اسم قديسة..كيف هي تجربة صعود أعلى قمة جبلية في مصر؟

2022/06/12 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع المصور ومدون رحلات السفر المصري حسن محمد أن يخلد مشهدًا ساحرًا لشروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر خلال زيارته الأخيرة لمدينة سانت كاترين.

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