لجنة نيابية توضح آلية التعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي

2022/06/12 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحداث العقود.

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