محمد وسالار يمثلان الصافرة العراقية في البطولة العربية لكرة الصالات

2022/06/12 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أسندَ الاتحاد العربيّ لكرةِ القدم مهمةً تحكيميةً جديدةً للحكمين (حسن محمد) و(هاوكار سالار) لقيادةِ مُبارياتِ بطولة كأس العرب لكرةِ الصالات التي ستنطلقُ في المملكة العربيّة السعوديّة في مدينة ( الدمام ) للفترة من 20 ولغاية 28 حزيران الحالي.وقالَ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين في بيان إن “الاتحاد العربي أرسلَ […]

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