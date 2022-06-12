نونيس يقترب.. ليفربول يتأهب لمرحلة ما بعد صلاح وماني بـ

2022/06/12 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت صحيفتا "ريكورد" و"أ بولا" أن الناديين توصلا السبت إلى اتفاق في لشبونة، حيث أكد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب استعداده لدفع 75 مليون يورو، تضاف إليها 25 مليون اعتمادًا على بعض الاعتبارات الرياضية.

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