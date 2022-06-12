2022/06/12 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس نحو هيئة دول جديدة متحدة الحلقة الثالثة الصين وهيئة الأمم المتحدة الصين بلد يقع في اسيا وليس في اوروبا , وهي على رأس الشرق بالمعنى الفلسفي اكثر مما هو بالمعنى الجغرافي , وهذا يلتقي الى حد كبير مع تاريخ الصين القديم المتأثر بأديان مثل البوذية والكونفشيوسية والهندوسية تعتبر الانسان مثل سائر المخلوقات أحد مكونات الطبيعة وليس سيدا لها وجميع حكماء الصين القدامى رأوا ان السلطة على الأرض ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو هيئة دول جديدة متحدة 3 الصين وهيئة الأمم المتحدة - كامل عباس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو هيئة دول جديدة متحدة 3 الصين وهيئة الأمم المتحدة - كامل عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).