حرب المئة عام - فهد سليمان

2022/06/12 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_سليمان المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»حرب المئة عام1947-.....فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطيةلتحرير فلسطين■-;- مقدمة 1- السياسة الخارجية الأميركية، بين الإنعزال والتدخل ...



1783-19472- الحرب الباردة ...



1947-1991 حزيران (يونيو) 2022

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