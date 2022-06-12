كيف حوّل الانهيار اللبنانيين من -لاحمين- إلى -نباتيين- - سعيد عيسى

2022/06/12 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_عيسى تقريبا، قبل نحو نصف قرن من اليوم، لم يكن غالبية اللبنانيون واللبنانيات "لاحمين" (أكلة اللحوم)، إلا من كان منهم مقتدرا.



كانوا في غالبتيهم أبناء أرياف، يقتنون الماعز والأغنام والأبقار، ليستفيدوا من حليبها في صنع الألبان والأجبان والشنكليش...



وكانوا يقتنون الدجاج ليستفيدوا من بيضه، أو ليستخدموا بعضها في أعمال الزراعة كالأبقار على سبيل المثال.



كانت هذه الحيوانات عزيزة عليهم، فإذا مرضت مرضوا معها، وإذا ......





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