الامن النيابية: تنظيم داعش ما زال يهدد استقرار العراق

2022/06/12 | 15:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر اسكندر وتوت اليوم الاحد، الى ان تنظيم داعش الارهابي ما زال يهدد استقرار العراق.وقال وتوت لوكالة ايرث نيوز، ان “داعش كتنظيم أمني ما زال يهدد استقرار العراق وسيادته وتحديداً في المناطق الصحراوية ذات النهايات السائبة وهذا يتطلب جهداً مكثفاً ودعماً عسكرياً ومعنوياً للقطعات العسكرية المنتشرة […]

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