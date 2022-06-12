نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

2022/06/12 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت قناة “يرايز” بأن عدد المصابين بمرض جدري القردة في نيجيريا منذ بداية العام الجاري بلغ 31 شخصا، مضيفة أن أحد المرضى توفي.ونقلت القناة عن بيان صدر عن المركز النيجيري للإشراف على الأمراض: “تم تسجيل 10 إصابات جديدة في البلاد في الفترة ما بين 29 مايو الماضي و5 يونيو الجاري.وبهذه الصورة […]

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