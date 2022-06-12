قريبا.. “تلغرام” يطلق النسخة المميزة

2022/06/12 | 15:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن تطبيق التواصل الفوري الشهير “تلغرام”، أنه بصدد إطلاق نسخة مميزة، لقاء اشتراك مالي، مؤكدا أن هذه النسخة تتضمن مزايا خاصة.وكتب مؤسس التطبيق، رائد الأعمال الروسي، بافيل دوروف، في منشور على “تلغرام” أن التطبيق سيطلق الخدمة المميزة في وقت لاحق من يونيو الجاري.وأوضح أن هذه النسخة تتضمن “مزايا إضافية وسرعة وموارد” […]

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“تلغرام” يطلق النسخة المميزة أولاً على ايرث نيوز.

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