عشرات الخريجين من العلوميين يتظاهرون أمام مبنى شركة نفط البصرة

2022/06/12 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

تظاهر العشرات من خريجي كليات العلوم، اليوم الاحد، أمام مبنى شركة نفط البصرة (الزقورة) مطالبين بالتعيين على ملاك الشركة.

وقال عدد من المتظاهرين لمراسل (بغداد اليوم) "تخرجنا منذ سنوات، والى الان دون أي استجابة من وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل".

وطالب المحتجون، "الحكومتين المركزية والمحلية بإيجاد حلول لمطالبنا بالتعيين أسوة بخريجي باقي الكليات".

وأشاروا الى "الوعود التي اطلقها بعض نواب المحافظة بتضمين قانون الأمن الغذائي فقرة تخص تعيينهم دون أي مصداقية حسب قولهم".

يشار الى ان هذه التظاهرة ليست الأولى من نوعها لهذه الشريحة، حيث خرجوا غير مرة دون استجابة لمطالبهم.

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