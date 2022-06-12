’سلاسل وكدمات زرقاء’.. مشاهد ’قاسية’ لطفل مُعنف من قبل أبيه في الديوانية (صور)

2022/06/12 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةاعلنت مديرية حماية الاسرة والطفل في وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، تمكن مفارزها من القبض على متهم عنّف ابنه وكبّله بالسلاسل في الديوانية.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على احد الاشخاص لقيامه بتعنيف ابنه وتكبيله بالسلاسل الحديدية في محافظة الديوانية".وبينت انه "بعد ورود معلومات بوجود طفل معنف ومكبل بالسلاسل الحديدية من قبل والده، توجهت مفارزها وعلى الفور للاطلاع على حالته واسعافه، كما وتم تسجيل شكوى له والقاء القبض على والده".واشارت المديرية الى ان "المتهم عرض على قاضي التحقيق المختص لينال المتهم الجزاء العادل".

وعلى الرغم من محاولة المنظمات الدولية تقديم دعم للعراق لإيجاد حلول لارتفاع معدلات العنف الأسري، وخصوصاً ضد الأطفال وتشريع قوانين تهدف إلى الحد منه، لكن الاعتراضات السياسية، وعدم نضوج الكتل والجهات السياسية في توجهاتها الاجتماعية والاقتصادية، أفشلت حتى الآن أي مشروع لتفكيك المشاكل التي تعاني منها الأسرة العراقية، كما أن النفوذ الكبير للعشائر ورجال الدين على المجتمع العراقي، صعب كثيراً عمل الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذا الموضوع وجعلها تتعامل مع النتائج النهائية للعنف الأسري المتمثلة في القتل داخل الأسرة العراقية إذ اعتاد الشعب العراقي على متابعة أخباره اليومية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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