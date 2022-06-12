’سلاسل وكدمات زرقاء’.. مشاهد ’قاسية’ لطفل مُعنف من قبل أبيه في الديوانية (صور)

وعلى الرغم من محاولة المنظمات الدولية تقديم دعم للعراق لإيجاد حلول لارتفاع معدلات العنف الأسري، وخصوصاً ضد الأطفال وتشريع قوانين تهدف إلى الحد منه، لكن الاعتراضات السياسية، وعدم نضوج الكتل والجهات السياسية في توجهاتها الاجتماعية والاقتصادية، أفشلت حتى الآن أي مشروع لتفكيك المشاكل التي تعاني منها الأسرة العراقية، كما أن النفوذ الكبير للعشائر ورجال الدين على المجتمع العراقي، صعب كثيراً عمل الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذا الموضوع وجعلها تتعامل مع النتائج النهائية للعنف الأسري المتمثلة في القتل داخل الأسرة العراقية إذ اعتاد الشعب العراقي على متابعة أخباره اليومية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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