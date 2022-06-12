أسواق الخليج تلحق بالبورصات العالمية وتسجل هبوطا كبيرا

2022/06/12 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأحد، مقتفية أثر الأسواق العالمية التي أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط كبير.وكانت الأسهم الأميركية أغلقت على انخفاض حاد يوم الجمعة وسجلت أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ يناير 2022، حيث أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي […]

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