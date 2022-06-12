صور مؤلمة لأب يقيّد إبنه بالسلاسل في الديوانية

2022/06/12 | 15:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز مديرية حماية الأسرة والطفل في وكالة شؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض أحد الأشخاص .

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