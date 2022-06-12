بقنبلة دخان ودروع وواقيات.. اعتقال العشرات قرب

2022/06/12 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في ولاية أيداهو 31 شخصا يعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعة القومية البيضاء المسماة الجبهة الوطنية (باتريوت فرونت)، بعد تجمعهم بالقرب من مسيرة للمثليين.

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