الجبوري يكشف لـ(واخ): إحالة أكثر من 24 ملف فساد يخص وزارة الصناعة

2022/06/12 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – خاص

كشف النائب عن كتلة عزم النيابية، أحمد الجبوري، اليوم الاحد ، إحالة 24 ملف فساد يخص وزارة الصناعة”، مشيرا الى أن “الهدر التقريبي في تلك الملفات بحدود 2 تريليون دينار”.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة خبر برس (واخ) “تمكنّا من إحالة أكثر من 24 ملف فساد يخص وزارة الصناعة، بمختلف تشكيلاتها، وتضمّن الهدر التقريبي بحدود 2 تريليون دينار”.

وأشار الى انه “قدّم الملفات والوثائق والأدلة وأسماء الشهود الى هيئة النزاهة “، موضحا أن “هيئة النزاهة بدورها شكّلت فرق تحقيقية في كل المحافظات التي توجد فيها تشكيلات وزارة الصناعة، وبدأوا باستدعاء الشهود والمسؤولين”.

وأضاف “نحن واثقون أن القضاء سوف يحقق في الملفات، ومحاسبة المقصرين والفاسدين الذين تسببوا بهدر المال العام، وتعاملوا بطريقة مخالفة للقانون، من أجل الأثراء والكسب غير المشروع على حساب تدمير الصناعة العراقية”.

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