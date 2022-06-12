العمل تقرر تمديد الفحص الدوري للعمال المحالين للجان الطبية

2022/06/12 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة العمل، اليوم الاحد، عن تمديد الفحص الدوري للعمال المحالين للجان الطبية.

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران فنجان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الوزارة ستجعل الفحص الدوري للعاملين المحالين الى اللجان الطبية كل سنة بدلا من ستة اشهر سواء أكان العجز مرضي أو إصابة عمل"، مبينة انه "سيتم الاعتماد على التقرير الطبي الاولي فيما يخص الفحص الدوري وعدم ارسال التقرير إلى اللجان الطبية الاستئنافية (الا في حالة طلب العامل ذلك) بشرط أن تكون النسبة في حالة ارتفاعها من ١٥% فاكثر عن النسبة المحال بها إلى التقاعد".

واكدت أن "هذا الاجراء سيختصر عدد مرات المراجعة التي يراجع فيها المحال الى اللجان الطبية مرة واحدة سنوياً بدلا من المراجعة لثمانية مرات".

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