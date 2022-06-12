"تحوي بكتيريا أكبر من عدد البشر"..هذا ما كشفته دراسة عن إسفنجة تنظيف الصحون

2022/06/12 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتوي إسفنجة المطبخ على بكتيريا أكثر مقارنة بتلك الموجودة في فرشاة تنظيف أدوات المطبخ، والتي قد تكون طريقة صحية أكثر لتنظيف الأطباق، وفقًا لباحثين في النرويج.

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