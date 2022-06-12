2022/06/12 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يسدل البرازيلي مارسيلو الستار على مشواره مع نادي ريال مدريد الإسباني، الذي أعلن عن إقامة حفل وداع لظهير أيسر الميرينجي، ظهر الإثنين في المدينة الرياضية بمدريد، بحضور رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.وتواجد مارسيلو في النادي الملكي منذ عام 2007 ما يعني أنه استمر داخل اللوس بلانكوس لمدة 15 عاماً، خاض خلالها 545 مباراة […]

ظهرت المقالة بعد اعلان رحيله..



كل ما قدمه مارسيلو في مسيرته مع ريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعلان رحيله.. كل ما قدمه مارسيلو في مسيرته مع ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعلان رحيله.. كل ما قدمه مارسيلو في مسيرته مع ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).