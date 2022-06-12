2022/06/12 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك..أكد القيادي في التحالف التركماني عباس الأغا، الأحد، أن الحشد الشعبي ساهم بالحفاظ على وحدة العراق.وقال الأغا في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الحشد الشعبي وتضحياته الكبيرة والشهداء الذين سقطوا في معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية، ساهموا بالحفاظ على وحدة العراق ومنع المؤامرة الدولية”.وأضاف أنه “لولا تضحيات الحشد الشعبي والفتوى المباركة للجهاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التركمان: الحشد الشعبي ساهم بالحفاظ على وحدة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التركمان: الحشد الشعبي ساهم بالحفاظ على وحدة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).