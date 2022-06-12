بينها العراق.. اليونسكو يقيم مؤتمراً اقليمياً لقضاة حرية التعبير عن الرأي في الرباط

2022/06/12 | 15:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

شارك مجلس القضاء الأعلى، في المؤتمر الإقليمي لقضاة حرية التعبير عن الرأي بالمنطقة العربية في العاصمة المغربية الرباط، الذي أقامته منظمة اليونسكو العالمية للفترة من 6 إلى 10 في الشهر الحالي.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود منظمة اليونسكو للخروج بدليل عمل موحد للهيئات القضائية العربية والمؤسسات العدلية يكون بمثابة موجِّهٍ أساسيٍّ لقوانين حرية التعبير والأحكام التي تصدر من المحاكم العربية ضد الصحفيين، بسبب النشر أو البث والإرسال أو الفضاء الرقمي.

وتغيبت دول الخليج العربي عن حضور المؤتمر الذي وضع قاعدة أساسية لاتفاقية أولية لأكثر من 17 دولة عربية كانت حاضرة، من بينها العراق.

وأسهم ممثل العراق بشكل مميز في تقديم رؤية العراق للفترة المقبلة في ما يتعلق بتحسين الصياغات التشريعية لمشاريع قوانين حرية التعبير عن الرأي وحق الوصول للمعلومة والجرائم الألكترونية.

وصدرت عن المؤتمر 19 توصية اعتمدت اساساً من الدول الأعضاء بإشراف اليونسكو، إذ سيتم وضع آلية تنفيذ خاصة بهذه التوصيات مع مراقبة للاحكام التي ستصدر لاحقاً من الهيئات القضائية التي التزمت دولها بالتوصيات تلك.

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