شرطة الديوانية تلقي القبض على المتهم الهارب من أمام المحكمة

2022/06/12 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاحد، القاء القبض على المتهم الذي هرب من امام المحكمة، فيما نفت وفاة احد منتسبيها اثناء مطاردة المتهم الهارب.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المتهم فر بالقرب من محكمة تحقيق الديوانية وهو مطلوب إلى محكمة محافظة ذي قار عن قضية تتعلق بالسرقة ".

وأوضحت، انه "تم نشر المفارز وتطويق المنطقة التي هرب باتجاهها المتهم، الذي تم القبض عليه من قبل قوة من مركز شرطة التحدي مختبأ في أحد الهياكل بالقرب من المستشفى التركي في منطقة حي رفعت".

ونفت "وفاة أحد أفراد المفرزة غرقا في محل الحادث، اذ لا صحة لهذا الخبر كون المنتسب يتمتع بصحة جيدة".

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