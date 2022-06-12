خبر سار لموظفي عقود 315 يخص قطع الأراضي السكنية

2022/06/12 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، على قرار استثناء بشمول عقود "315" في محافظة ذي قار ولكافة الوزارات، فيما أشارت الى أن توزيع قطع الاراضي سيعمم على كافة المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان محافظ ذي قار استحصل على قرار استثناء بشمول عقود "315" في المحافظة ولكافة الوزارات، بتوزيع قطع الاراضي وسيعمم ذلك على كافة المحافظات".

وأضاف البيان، أن "قرار الاستثناء جاء جواباً لكتاب محافظة ذي قار والذي تضمن طلب المحافظ من الامانة العامة استثناء عقود 315 وشمولهم بعد ورود كتاب وزارة الاسكان مؤخراً والذي قضى بعدم شمولهم".

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