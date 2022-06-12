فرنسا تنضم إلى كندا وأمريكا في حث مواطنيها على عدم السفر إلى إيران

2022/06/12 | 15:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انضمت فرنسا إلى كندا وأمريكا في حث مواطنيها على عدم السفر إلى إيران.‏ ففي آخر تحديث لخريطة إرشادات السفر الخاصة بها، وضعت فرنسا علما أحمر على الأراضي الإيرانية “بأكملها”، وحثت مواطنيها على تجنب السفر إلى إيران، وذلك “خوفا من اعتقال السياح هناك بشكل تعسفي”، وفقا لموقع “إيران إنترناشونال”.وكانت كندا قد حثت مواطنيها […]

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