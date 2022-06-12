مجلس الدولة يصدر قراراً حاسماً بشأن المادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية

2022/06/12 | 15:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر مجلس الدولة الاسبوع الماضي قراراً حاسماً يتعلق بالمادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 .وقال رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد كبيان في بيان أن “مجلس الدولة أصدر قرار مهماً انهى كثيراً من الجدل حيث أكد القرار ان احكام المادة ال33 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 […]

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