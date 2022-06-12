الفيدرالي الأميركي نحو رفع الفائدة مجددا.. والجميع يترقب

2022/06/12 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمواجهة تضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة، حتى بات أولوية اقتصادية للرئيس جو بايدن، يستعد البنك المركزي الأميركي لرفع نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة، الأربعاء.

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