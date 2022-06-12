2022/06/12 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة تسجل 151 إصابة جديدة بفايروس كورونا » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:04

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