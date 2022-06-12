المرأة الاستوائية - فرات إسبر

2022/06/12 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_إسبر أشواقهم الحجرية تتكسرعلى العتبات .



يصهلون مثل خيول برية في بلاد الطولوالعرض في بلاد الوهم والحدائق الميتة.



رأيت أسنانهم ، رأيت الحشوات التي تسقط .توحشتُ يوم حملت في صدري حليب الحياة.في بحيرات مجهولة رأيت الأحلام والأحزان.رأيت الحياة قطعة من ورق.!! ......





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