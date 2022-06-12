الدفاع المدني يعلن إخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في بغداد

2022/06/12 | 16:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة شارع فلسطين ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مشيدة من طابقين، متخذ منها الطابق الثاني كمقهى (كوفي شوب المايسترو) في منطقة باب المعظم، تقاطع شارع فلسطين ببغداد، بإشراف من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضافت، أن “الفرق طوقت النيران وأشركت عجلات الإطفاء التخصصية ومنها عجلة السلّم المخصصة للأبنية المرتفعة، لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد ومنع انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث”، مشيرة الى انه “تم اخماد الحريق من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وتابعت، انه “تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في البناية”.

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