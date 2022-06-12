2022/06/12 | 16:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجّلت 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 152 شخصاً للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة لم تسجل أي حالة وفاة بجائحة كورونا في عموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 6119 شخصاً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا وتسجل 151 إصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا وتسجل 151 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).