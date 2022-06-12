رئيس رابطة المصارف الخاصة يشارك في قمة الأعمال التركية العربية في غازي عنتاب

2022/06/12 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شارك رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ونائبه علي مفتن، في قمة الأعمال العربية التركية الثانية التي يقيمها يدعوكم منتدى الأعمال الدولي IBF.

وعقدت القمة في مدينة غازي عنتاب التركية، وتتضمن لقاءات لرجال الأعمال العرب والأتراك بحضور 1600 رجل أعمال عربي وتركي، تحت رعاية وزارة التجارة التركية وبالتعاون مع بلدية غازي عنتاب.

وتضمن المؤتمر، بحسب بيان لرابطة المصارف الخاصة العراقية، معرضاً مصاحباً ولقاءات ثنائية B2B وندوات حوارية ونقاشات حول أهم تكنولوجيا المستقبل وجلسات نقاش حول تحفيزات الاستثمار التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب وجلسة حوارية حول المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب في تركيا.

وقال الحنظل، وفقاً للبيان، إن "هذه القمة مهمة جداً، وتساهم في تطوير العلاقات التجارية بين العراق وتركيا"، مضيفاً أن "القطاع المصرفي العراقي منفتح على جميع الدول وبضمنها تركيا".

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