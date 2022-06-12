حملة أمنية تطيح بـ22 متهما في البصرة

2022/06/12 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن حصيلة الحملة ألامنية لملاحقة مطلوبين للعدالة.وذكرت أنه بتوجيه وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد ، شرعت مراكز الشرطة التابعة الى قسم شرطة الزبير، بتنفيذ حملة أمنية واسعة أستهدفت المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وضبط اخرين بحيازة ادوات جارحة ومخالفات ضمن […]

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