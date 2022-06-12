الأمن النيابي : حكومتا الكاظمي والاقليم متواطئتان مع الاعتداءات التركية

2022/06/12 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع مهدي تقي الامرلي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم اتخاذه اي موقف إزاء الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، متهما حكومتي المركز والاقليم بالتواطؤ مع تركيا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الامرلي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “اللجنة لن […]

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