جائحة العصر..

2022/06/12 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من أن القضاء بشكل شبه كامل على أمراض فتاكة مثل الملاريا والسل والكوليرا، ظهرت أمراض جديدة مرتبطة بأنماط الحياة العصرية التي تعتمد على الجلوس لفترات طويلة وما يتربط بها من أمراض مثل السكري

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