إندلاع حريق كبير شرقي العاصمة بغداد

2022/06/12 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة خبر برس (واخ)، إن “فرق الدفاع المدني هرعت لمكافحة الحريق الذي اندلع عصر اليوم، داخل مولدة كهرباء أهلية وخزان من الكاز، ضمن مدينة الصدر”.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً كبيراً نشب داخل كوفي شوب، في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

يشار إلى أن رقعة الحرائق اتسعت في الآونة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما تعزو مديرية الدفاع المدني أسباب تلك الحرائق الى إهمال قواعد السلامة واستخدام “السندويج بنل”، الذي يساعد على اتساع الحرائق.

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