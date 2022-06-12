2022/06/12 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاحد، الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية استحصالها قرار من مجلس الوزراء في جلسته القادمة يتضمن الموافقة على الفقرات المتعلقة بأصحاب العقود والاجراء اليوميين .وجاء في نص الكتاب، التي حصلت عليه وكالة ايرث نيوز، انه “إنصافاًً لشريحة الشباب من العقود و الأجراء اليوميين العاملين […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



الزاملي يطالب باصدار قرارات حكومية ملزمة تتعلق باصحاب العقود والاجراء اليوميين أولاً على ايرث نيوز.

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