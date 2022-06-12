2022/06/12 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدر مجلس الدولة قراراً حاسماً يتعلق بالمادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 .وقال رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد كبيان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “مجلس الدولة أصدر قرار مهماً انهى كثيراً من الجدل حيث أكد القرار ان احكام المادة ال33 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار حاسم بشأن المادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار حاسم بشأن المادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).