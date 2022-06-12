"ليست صحيحة".. مسؤولون أوكرانيون يردون على تصريحات بايدن عن زيلينسكي

2022/06/12 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الزعيم الأوكراني، السبت، إن تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "ليست صحيحة تماما".حيث قال بايدن إن زيلينسكي لم يصدق تحذيراته عن غزو روسي لأوكرانيا.وحذر الرئيس زيلينسكي مجددًا من أزمة غذاء عالمية بسبب الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، مما أوقف البلاد عن تصدير منتجاتها الزراعية.وفي تقرير ماثيو تشانس مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

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