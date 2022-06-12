مجددا.. توقع بموجة غبار تجتاح العراق

2022/06/12 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تًشير توقعات الطقس، اليوم الأحد، إلى أن بعض المناطق ستشهد غبارا خفيف إلى متوسط الشدة ابتداءً من مساء اليوم.

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توقع بموجة غبار تجتاح العراق أولاً على ايرث نيوز.

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