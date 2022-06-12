علاوي ورومانوسكي يبحثان تعزيز الشراكة الإقتصادية وتكثيف التعاون بين البلدين

2022/06/12 | 16:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد وزير المالية العراقي، اليوم الأحد، أهمية تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، فيما أشارت السفيرة الأمريكية لدى العراق التزام بلادها بدعم الخطط الإصلاحية للحكومة.

وقالت وزارة المالية في بيان ورد الى وكالة خبر برس (واخ)، إن الوزير علي عبد الأمير علاوي استقبل، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، مبينة أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والمال والإقتصاد .

ونقل البيان عن علاوي، ان الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأمريكي، موضحاً أن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم، خاصة في الجوانب المالية والإقتصادية والتجارية.

من جهتها عبّرت السفير ألينا رومانوسكي، وفق البيان، عن سعادتها للعمل في العراق، والتزام الولايات المتحدة بدعم خطط الحكومة العراقية الإصلاحية، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

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