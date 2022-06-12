محافظ الديوانية يعتبر نصف تريليون دينار المخصصة للمحافظة لاتكفي ربع حاجتها!

2022/06/12 | 16:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر محافظ الديوانية زهير الشعلان أن تخصيص نحو 450 مليار دينار للمحافظة ضمن قانون الأمن الغذائي، لايكفي لربع احتياج المحافظة.

وقال الشعلان إن هذا المبلغ لا يكفي لسد ربع حاجة المحافظة الفعلية، مبينا أنه تم أخذ بنظر الاعتبار فقر المحافظة، حيث تم تحديد 20% للمحافظة إضافة إلى المبالغ التي تم رصدها لتنمية الأقاليم.

وأبدى الشعلان عن عدم رضاه للمبالغ التي خُصصت لمحافظته، لأن الديوانية لا توجد فيها بنية تحتية حسب تعبيره.

ودعا إلى تأسيس صندوق إعمار خاص لمحافظة الديوانية أسوة بصندوق إعمار محافظة ذي قار وصناديق إعمار المناطق المحررة.

وحمل الشعلان الحكومة الاتحادية إهمال المحافظة دون معرفة الأسباب.

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