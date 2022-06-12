موعد وتفاصيل العاصفة الترابية التي ستضرب العراق- عاجل

2022/06/12 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل، اليوم الأحد، عن موعد وتفاصيل العاصفة الترابية التي ستضرب العراق.

وقال إعلام النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي وبمتابعة مديرها العام علي محسن هاشم وإشراف مدير قسم التنبؤ حيدر حبيب والكادر الفني في القسم اصدر تقريرًا جويًا عن الحالة الغبارية المتوقعة للأيام الثلاث القادمة واعتبارًا من هذا اليوم الاحد الموافق 12 حزيران 2022 بأمتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط يصاحبه أنخفاض ملحوض في درجات الحرارة" .

وتابع التقرير ان "الحالة الغبارية المتوقعة ابتداءا من يوم الاحد الموافق 12 حزيران 2022 بسبب ضعف تأثير المنخفض الموسمي و تأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط يصاحبه إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة".

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