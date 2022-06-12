المالية النيابية تحدد شرطاً للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي

2022/06/12 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت اللجنة المالية النيابية، الأحد، شرطاً للتعاقد مع الخريجين ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما أشارت الى أن هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين.

وقال عضو المالية النيابيةً سجاد سالم لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المالية النيابية حددت شرطاً في التعاقد مع الخريجين ومنها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او بكلوريوس وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة"، مبيناً أن "التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 الف دينار عراقي لاغراض التدريب والتطوير".

واضاف، أن "فقرة استحداث العقود جاءت بالاتفاق مع الكتل السياسية بشكل عام"، موضحاً أن "هذه الفقرة لا تسد الحاجة الفعلية للبطالة الموجودة بين الخريجين، لهذا يجب ان تكون هذه الدرجات وفق آلية ومفاضلة معلنة وأقصى درجات الشفافية".

وتابع، أن "استحداث العقود في هذه الفقرة يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون الأمن الغذائي".

وصوَّت مجلس النواب، في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

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