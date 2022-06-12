ماذا يحدث داخل

2022/06/12 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عدد من اللاجئين الأوكرانيين في جورجيا، عن المعاناة الإنسانية وظروف الحياة غير الآدمية والانتهاكات التي يتعرض لها الأوكران داخل "معسكرات التصفية الروسية"، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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