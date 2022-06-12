2022/06/12 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FhgyK_ODeFQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منهول يبتلع طفل في بغداد .. والده يروي تفاصيل مروعة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منهول يبتلع طفل في بغداد .. والده يروي تفاصيل مروعة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).