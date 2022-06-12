الهند.. الشرطة تعتقل المئات مع اتساع رقعة الاحتجاجات على التصريحات المعادية للإسلام

2022/06/12 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الشرطة الهندية مئات الأشخاص مع اتساع رقعة الاحتجاجات على التصريحات المعادية للإسلام، كما اتخذت إجراءات استثنائية من بينها حظر التجمعات وقطع خدمات الإنترنت.

وخرج المسلمون إلى الشوارع في أرجاء الهند للاحتجاج على تلك التصريحات المسيئة لمقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، التي أطلقها اثنان من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فضلا عن تصريحات مشابهة من شخصيات هندوسية أخرى.

وقالت وكالة رويترز إن الشرطة اعتقلت أكثر من 300 شخص بسبب شغب متفرق في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وفي ولاية البنغال الغربية -الواقعة شرقي الهند- فرضت السلطات قانون طوارئ يحظر التجمعات العامة في منطقة هوراه الصناعية حتى 16 يونيو/حزيران الجاري.

واعتقلت سلطات الولاية ما لا يقل عن 70 شخصا بتهم الشغب والإخلال بالنظام العام، وعلقت خدمات الإنترنت لأكثر من 48 ساعة.

وفي الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، اعتقلت الشرطة شابا بزعم نشره مقطع فيديو يهدد بقطع رأس متحدث سابق باسم الحزب الحاكم أدلى بتصريحات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

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